В Україні сім’ї з дітьми зможуть отримати грошову допомогу

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З липня в Україні запускають експериментальний проєкт. Родини з низькими доходами, що мають дітей, зможуть отримати грошову допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Пенсійний фонд України.

Право на отримання виплат із 1 липня 2025 року мають сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги вже є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися й інші особи та сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень:

100 відсотків - для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи;

70 відсотків - для кожного наступного члена сім’ї.

Раніше в Україні назвали розмір середньої зарплати.