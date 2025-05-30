В Україні змінили порядок виплат військовослужбовцям та їх сім’ям
Уряд затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
В документі вказано, що у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть.
Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.
Для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.
"Постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану," – йдеться у повідомленні.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів гривень.