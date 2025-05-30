15:59  30 травня
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
19:11  30 травня
В Україні різко зросла смертність серед цивільних
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 19:59

В Україні змінили порядок виплат військовослужбовцям та їх сім’ям

30 травня 2025, 19:59
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Уряд затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

В документі вказано, що у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть.

Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

Для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

"Постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану," – йдеться у повідомленні.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
виплати Міноборони військовозобовʼязані документ
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
30 травня 2025, 16:59
У Міноборони заявили, що потрібно закінчувати війну із РФ
16 травня 2025, 20:53
В "Армія+" стартувало опитування про умови у військових шпиталях
02 травня 2025, 16:16
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Експрем'єр України став академіком
30 травня 2025, 21:20
Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей
30 травня 2025, 21:05
Деякі випускники вишів отримають по 200 000 грн
30 травня 2025, 20:52
Закінчив сварку кулею: на Харківщині чоловік застрелив кохану жінку
30 травня 2025, 20:50
Канабіс, амфетамін та власні лабораторії: на Хмельниччині викрили масштабний нарко-бізнес
30 травня 2025, 20:40
У Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду
30 травня 2025, 20:32
Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів за добу: горіли будинки, потрощені будівлі та авто
30 травня 2025, 20:27
На Полтавщині 13-річний хлопчик отримав удар струмом на залізниці
30 травня 2025, 19:55
Російські військові атакували дронами Херсон, є поранені
30 травня 2025, 19:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »