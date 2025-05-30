В Україні змінили порядок виплат військовослужбовцям та їх сім’ям

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Уряд затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

В документі вказано, що у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть.

Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

Для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

"Постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану," – йдеться у повідомленні.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів гривень.