В Украине семьи с детьми смогут получить денежную помощь

иллюстративное фото: из открытых источников

С июля в Украине запускается экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами, имеющие детей, смогут получить денежную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Право на получение выплат с 1 июля 2025 года имеют семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи уже получатели:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 г. в программу смогут приобщиться и другие лица и семьи, обстоятельства которых отвечают требованиям и критериям.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен:

100 процентов – для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы;

70 процентов – для каждого следующего члена семьи.

Раньше в Украине назвали размер средней зарплаты.