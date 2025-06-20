В Украине семьи с детьми смогут получить денежную помощь
С июля в Украине запускается экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами, имеющие детей, смогут получить денежную помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Право на получение выплат с 1 июля 2025 года имеют семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи уже получатели:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- пособия на детей одиноким матерям;
- пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.
С 1 октября 2025 г. в программу смогут приобщиться и другие лица и семьи, обстоятельства которых отвечают требованиям и критериям.
Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен:
- 100 процентов – для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы;
- 70 процентов – для каждого следующего члена семьи.
Раньше в Украине назвали размер средней зарплаты.
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