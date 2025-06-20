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20 июня 2025, 19:34

В Украине семьи с детьми смогут получить денежную помощь

20 июня 2025, 19:34
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С июля в Украине запускается экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами, имеющие детей, смогут получить денежную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Право на получение выплат с 1 июля 2025 года имеют семьи, которые на дату обращения по назначению базовой социальной помощи уже получатели:

  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • пособия на детей одиноким матерям;
  • пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 г. в программу смогут приобщиться и другие лица и семьи, обстоятельства которых отвечают требованиям и критериям.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен:

  • 100 процентов – для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы;
  • 70 процентов – для каждого следующего члена семьи.

Раньше в Украине назвали размер средней зарплаты.

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