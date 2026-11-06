На Дніпропетровщині під ударами БпЛА опинилися п'ять районів: є руйнування
У ніч на 6 листопада російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпровському районі під ударами опинилися Новоолександрівська та Миколаївська громади. Там пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки й автомобіль.
У Кам'янському пошкоджено спортивний комплекс. У П'ятихатській та Саксаганській громадах Кам'янського району постраждала інфраструктура.
На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.
У Синельниківському районі удару зазнала адміністративна будівля в Роздорській громаді.
У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру та автомобіль.
Нагадаємо, у кількох громадах Вінницької області через російську атаку 5 листопада є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Відомо про трьох постраждалих.