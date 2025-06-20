Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 20 июня
Вчера, 19 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 090 российских захватчиков, по одной системе РСЗО и ПВО, три танка, семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 009 330 солдат.
Напомним, в ночь на 20 июня российская армия выпустила по Украине 86 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 70 вражеских БпЛА.
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