Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 20 июня

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера, 19 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 090 российских захватчиков, по одной системе РСЗО и ПВО, три танка, семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 009 330 солдат.