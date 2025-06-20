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20 червня 2025, 08:00

РФ вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

20 червня 2025, 08:00
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок 20 червня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до шести ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
  • у Середземному морі українські військові фіксують два ворожі кораблі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.

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РФ війна кораблі Крим окупанти ВМС України ракетоносії ракетна загроза Калібр Чорне море
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