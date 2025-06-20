РФ вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок 20 червня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до шести ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
- у Середземному морі українські військові фіксують два ворожі кораблі.
Нагадаємо, раніше Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.
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