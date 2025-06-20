РФ вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

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Станом на ранок 20 червня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до шести ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

у Середземному морі українські військові фіксують два ворожі кораблі.