В Україну йде похолодання: місцями очікується +15
У п’ятницю, 20 червня температура повітря опуститься до +15 градусів
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 20-го червня у більшості областей очікується свіжа погода з температурою повітря +15…+21 градус, у південній частині буде тепліше, +20…+25 градусів.
Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня - у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині.
На решті території без опадів.
У Києві завтра очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Температура повітря становитиме +16…+18 градусів.
Нагадаємо, із 19 по 21 червня в Україні очікується висока пожежна небезпека.