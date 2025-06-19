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19 червня 2025, 14:19

В Україну йде похолодання: місцями очікується +15

19 червня 2025, 14:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п’ятницю, 20 червня температура повітря опуститься до +15 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 20-го червня у більшості областей очікується свіжа погода з температурою повітря +15…+21 градус, у південній частині буде тепліше, +20…+25 градусів.

Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня - у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині.

На решті території без опадів.

У Києві завтра очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Температура повітря становитиме +16…+18 градусів.

Нагадаємо, із 19 по 21 червня в Україні очікується висока пожежна небезпека.

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