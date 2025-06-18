Грози, спека і сильний вітер: якою буде погода в Україні 19 червня
У четвер, 19 червня практично повсюди в Україні очікується північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.
Температура повітря вдень коливатиметься у межах +22…+27 градусів, а на півдні до +26…+31 градуса.
Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях.
У Києві 19-го червня без істотних опадів. Упродовж дня очікується +24 градусів.
"20-го та 21-го червня в Україні очікується похолодання, але вже в неділю знову потепліє", - підсумувала Н.Діденко.
Раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.
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