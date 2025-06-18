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У четвер, 19 червня практично повсюди в Україні очікується північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +22…+27 градусів, а на півдні до +26…+31 градуса.

Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях.

У Києві 19-го червня без істотних опадів. Упродовж дня очікується +24 градусів.

"20-го та 21-го червня в Україні очікується похолодання, але вже в неділю знову потепліє", - підсумувала Н.Діденко.

Раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.