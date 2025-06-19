В Украине идет похолодание: местами ожидается +15

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В пятницу, 20 июня, температура воздуха опустится до +15 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 20 июня в большинстве областей ожидается свежая погода с температурой воздуха +15…+21 градус, в южной части будет теплее, +20…+25 градусов.

Ветер с северо-запада снова предполагается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня - в северных областях, Волыни, Ровенщине и Харьковщине.

На остальной территории без осадков.

В Киеве завтра ожидается дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с сильными штормовыми порывами. Температура воздуха будет составлять +16…+18 градусов.

Напомним, с 19 по 21 июня в Украине ожидается высокая пожароопасность.