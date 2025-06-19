Із 19 по 21 червня в Україні очікується висока пожежна небезпека

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який очікується з 19 по 21 червня майже на всій території країни

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що винятком стануть більшість північних областей, а також Рівненська область та Харківська область, де рівень пожежної небезпеки буде нижчим.

Синоптики закликають громадян бути максимально обережними під час перебування на природі, дотримуватися правил пожежної безпеки та уникати розведення вогню у суху і спекотну погоду.

Нагадаємо, у четвер, 19 червня, практично повсюди в Україні очікується північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.