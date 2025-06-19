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19 червня 2025, 07:57

У Бердянську ліквідовано колаборанта Михайла Грицая

19 червня 2025, 07:57
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скриншот із відео
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У середу, 18 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Павловича Грицая

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Грицай, уродженець Полтавщини, проживав у Бердянську. До повномасштабного вторгнення очолював місцевий осередок партії "Соціалістична Україна".

Після захоплення міста російськими військами у 2022 році свідомо став на бік ворога і зайняв посаду в окупаційній адміністрації — виконував обов'язки так званого "міського голови" і одночасно відповідав за інфраструктуру, житлово-комунальне господарство та енергетику.

Фактично займався розкраданням української державної власності на користь російських окупантів. Також був безпосередньо причетний до воєнних злочинів — допомагав репресивним органам РФ виявляти та переслідувати проукраїнське населення, передавав українських громадян у руки ФСБ, долучався до організації катівень у місті.

У квітні 2022 року Грицаю було заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, днями СБУ затримала військового, який виявився агентом РФ. "Крот" наводив ворожі удари по військовій частині.

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