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19 июня 2025, 10:13

СБУ разоблачила агента РФ, который помогал врагу готовить удар по ракетным комплексам "Нептун"

19 июня 2025, 10:13
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фото: Служба безопасности Украины
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Служба безопасности задержала военнослужащего, который передавал россиянам координаты стратегических позиций ВСУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Его разоблачила военная контрразведка СБУ при координации с Главнокомандующим ВСУ и командующим ВМС.

Как установило следствие, шпионом оказался 33-летний мобилизованный военнослужащий, проходивший службу в одном из подразделений на юге страны. Мужчину завербовала русская военная разведка (ГРУ). Его задачей было собрать точные координаты подразделения, охраняющего комплексы "Нептун", контролирующие акваторию Черного моря.

Оккупанты планировали нанести по этим объектам комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет. Перед атакой куратор должен был сообщить агенту, чтобы тот отошел на безопасное расстояние. Кроме того, по оперативной информации, фигурант также должен был скорректировать обстрелы по учебным центрам ВСУ, где сам проходил подготовку.

Злоумышленник находится под стражей. Фото: СБУ.

СБУ задержала подозреваемого при подготовке очередного отчета для врага. У него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с агрессором. Как установили следователи, мужчина попал в поле зрения врага после того, как оставлял пророссийские комментарии в чат-ботах минобороны России. В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Процессуальные действия проводились при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, СБУ задержала военного, оказавшегося агентом РФ.

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