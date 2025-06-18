Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили військового, який працював на російські спецслужби. Відомо, що він наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Крім того, зрадник ділився з росіянами даними про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування його об’єктів і техніки. Зокрема, після передачі деяких даних росіяни обстріляли цю військову частину. Сам зрадник у цей час був у іншому регіоні у відрядженні.

Зараз зрадника затримали та оголосили про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агента РФ, який збирав дані для коригування ракетного удару по навчальному закладу, де сам проходив навчання. Він передавав росіянам координати навчальних корпусів, полігонів, казарм та об'єктів військово-промислового комплексу.