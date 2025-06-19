С 19 по 21 июня в Украине ожидается высокая пожароопасность

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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который ожидается с 19 по 21 июня почти на всей территории страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что исключением станет большинство северных областей, а также Ровенская область и Харьковская область, где уровень пожарной опасности будет ниже.

Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными во время пребывания на природе, соблюдать правила пожарной безопасности и избегать разведения огня в сухую и жаркую погоду.

Напомним, в Четверг, 19 июня, практически повсюду в Украине ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ранее известный синоптик рассказал, как ожидается погода летом.