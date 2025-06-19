14:19  19 червня
В Україну йде похолодання: місцями очікується +15
13:24  19 червня
На Тернопільщині із 20-ти метрової висоти впала стріла баштового крана
10:22  19 червня
На Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 15:40

Через підвищений попит Укрзалізниця додала вагони на поїзд Київ — Львів

19 червня 2025, 15:40
Читайте также на русском языке
фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ та призначає додаткові причіпні вагони на літній період

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Так, поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів курсуватиме за таким розкладом:

  • відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01;
  • зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49.

Поїзд №749/750 Київ — Чоп:

  • відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;
  • відправлення зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41.

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Водночас купейні вагони будуть лише в сидячому режимі (спальний формат не передбачений).

"При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату зверніть увагу, що непарні місця — біля вікна, парні — біля дверей купе", — пояснили залізничники.

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Укрзализныця поїзд Львів квитки рейси пасажирські перевезення
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
18 червня 2025, 14:49
Укрзалізниця вперше з 2018 року збільшить вартість низки товарів
18 червня 2025, 04:15
Внаслідок ворожого обстрілу вночі зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+
17 червня 2025, 18:03
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Війська РФ обстріляли медпункт під Херсоном: пошкоджені гараж і автівки "швидкої"
19 червня 2025, 16:55
На Київщині потяг збив 42-річного чоловіка: машиніст не встиг загальмувати
19 червня 2025, 16:45
Чекав окупантів і мріяв "випити за побєду": жителя Донеччини засудили за державну зраду
19 червня 2025, 16:17
Двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW
19 червня 2025, 16:12
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області: зруйновані будинки та склади
19 червня 2025, 15:55
Схема корупції на 240 млн під час будівництва водогону після підриву Каховської ГЕС: поліція повідомила про підозри
19 червня 2025, 15:45
Наші вдома: Україна та РФ провели черговий обмін полоненими
19 червня 2025, 15:25
В Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель
19 червня 2025, 15:21
У Черкасах чоловік напав і пограбував пенсіонера просто на вулиці
19 червня 2025, 15:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »