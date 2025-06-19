Через підвищений попит Укрзалізниця додала вагони на поїзд Київ — Львів
"Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ та призначає додаткові причіпні вагони на літній період
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Так, поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів курсуватиме за таким розкладом:
- відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01;
- зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49.
Поїзд №749/750 Київ — Чоп:
- відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;
- відправлення зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41.
На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Водночас купейні вагони будуть лише в сидячому режимі (спальний формат не передбачений).
"При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату зверніть увагу, що непарні місця — біля вікна, парні — біля дверей купе", — пояснили залізничники.
Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.