Через підвищений попит Укрзалізниця додала вагони на поїзд Київ — Львів

фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" фіксує підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ та призначає додаткові причіпні вагони на літній період

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Так, поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів курсуватиме за таким розкладом:

відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01;

зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49.

Поїзд №749/750 Київ — Чоп:

відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;

відправлення зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41.

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Водночас купейні вагони будуть лише в сидячому режимі (спальний формат не передбачений).

"При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату зверніть увагу, що непарні місця — біля вікна, парні — біля дверей купе", — пояснили залізничники.

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.