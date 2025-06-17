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17 червня 2025, 18:03

Внаслідок ворожого обстрілу вночі зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+

17 червня 2025, 18:03
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фото: Укрзалізниця
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У ніч на 17 червня під час чергової атаки російських військ зазнав ушкоджень один із поїздів "Інтерсіті+"

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Йдеться про рухомий склад, на бортах якого розміщено інсталяцію всесвітньо відомої американської мисткині Барбари Крюгер під назвою "Без назви (Ще одне знову)". Артробота присвячена українцям, які, попри виклики війни, щодня продовжують рух уперед.

Ударом було пошкоджено вікна потяга на пункті базування. Проте завдяки оперативній роботі залізничників конструкцію вдалося швидко відновити. Вже о 11 годині 36 хвилин потяг вирушив зі столиці до польського міста Перемишль за звичним графіком.

Інсталяція Барбари Крюгер стала частиною культурного спротиву України на міжнародному рівні. Вона символізує витримку українського народу й незламність навіть в умовах постійної загрози. Попри нічну атаку, проєкт продовжує своє курсування як мистецький жест підтримки і солідарності.

Раніше повідомлялося про масовану атаку на столицю: кількість постраждалих зросла до 114.

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