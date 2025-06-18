Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя

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Столиця України потрапила до рейтингу найгірших міст для життя за версією The Economist

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Economist.

Британський журнал склав рейтинг міст по всьому світу за низкою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище.

Найкращим містом для життя у 2025 році було визнано Копенгаген. Найгіршим містом залишається Дамаск.

Водночас Київ третій рік поспіль входить до десятки найгірших міст через постійні російські атаки.

Нагадаємо, восени 2024 року Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі.