Из-за повышенного спроса Укрзализныця добавила вагоны на поезд Киев — Львов

фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" фиксирует повышенный спрос на направлении Киев - Львов - Киев и назначает дополнительные прицепные вагоны на летний период

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Так, поезд №79/80 "Сичеслав" Днепр — Львов будет курсировать по следующему расписанию:

отправление из Киева - 06:08, прибытие во Львов - 13:01;

обратно со Львова - 14:50, прибытие в Киев - 21:49.

Поезд №749/750 Киев — Чоп :

отправление из Киева - 13:19, прибытие во Львов - 19:43;

отправление из Львова - 10:19, прибытие в Киев - 16:41.

На маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1-го класса, в частности, категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе. Все вагоны с кондиционированием воздуха. В то же время, купейные вагоны будут только в сидячем режиме (спальный формат не предусмотрен).

"При покупке билета в купейные вагоны сидячего формата обратите внимание, что нечетные места - у окна, парные - у дверей купе", - объяснили железнодорожники.

Купить билеты на все рейсы можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.