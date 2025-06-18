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18 червня 2025, 19:35

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень

18 червня 2025, 19:35
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фото: Фейсбук/Олесь Довгий
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Про намір скласти депутатські повноваження повідомлено у соцмережах

Відповідну заяву Олесь Довгий оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У публікації політик повідомив, що подав заяву про припинення своїх повноважень як народного депутата. Свій пост він розпочав словами:

"Іду з політики".

У дописі Довгий зазначив дві ключові тези. Перша: він "не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування". Друга: має намір і надалі "підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".

Також політик подякував близькому оточенню за підтримку:

"Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку!"

Він наголосив, що цінує "здоровий глузд та порядність", і завершив пост фразою:

"До наступних новин :)".

Нагадаємо, Олесь Довгий був народним депутатом кількох скликань. У політиці він ще з початку 2000-х років.

Нагадаємо, ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу".

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