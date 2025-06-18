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18 червня 2025, 13:37

"Косив від армії, але карма": реакція Безуглої на смерть киянина викликала хвилю обурення

18 червня 2025, 13:37
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фото: Український державний університет імені Михайла Драгоманова/Facebook
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Скандальну реакцію в соцмережах викликала заява народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо загибелі 31-річного Дмитра Ісаєнка

Про це йдеться в публікації Мар'яни Безуглої у Фейсбук, передає RegioNews.

Хлопець став однією з жертв ракетного обстрілу по багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва. Після трагедії в мережі з’явилися кадри, як батьки чекали на сина біля зруйнованого будинку.

Коментуючи цю подію у Facebook, депутатка написала:

"Косив від армії, але "карма”".


У дописі вона додала, що Дмитро був студентом магістратури університету ім. Драгоманова, навчався на факультеті фізичного виховання, спорту та здоров’я.

Скріншот з соцмереж Мар'яни Безуглої.

Згодом на тлі критики Безугла опублікувала ще два дописи, в яких пояснила свою позицію. Вона написала:

"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо".


Наприкінці вона додала коротке співчуття:


"Звичайно, співчуття рідним і близьким".

Публікації Безуглої викликали хвилю обурення в соцмережах. Користувачі звинувачують депутатку у цинічному підході до загибелі цивільної особи та недоречності висловлювань у момент загальнонаціональної жалоби.

Нагадаємо, у Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео.

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