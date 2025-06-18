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18 червня 2025, 14:13

У депутатки Дніпропетровської облради Маріанни Мірошниченко виявили незадеклароване майно на понад 1 млн грн

18 червня 2025, 14:13
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фото: ДБР
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У центрі уваги НАЗК опинилася депутатка Дніпропетровської облради Маріанна Мірошніченко

Про це склало відоповідну довідку Національне агенство з питань запобіганню корупції НАЗК, передає RegioNews.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у депутатки Дніпропетровської обласної ради Маріанни Мірошниченко факти можливого порушення антикорупційного законодавства. За результатами повної перевірки її декларації, агентство склало довідку, в якій зазначено, що посадовиця не задекларувала майно на суму понад 1 мільйон гривень.

Депутатка облради Маріанна Мірошниченко. Фото: Телеграм/ДС: новини Дніпро

Згідно з офіційним документом, депутатка не вказала частку у квартирі, розташованій у Києві. Житло площею 72,8 м² перебуває у спільній власності, при цьому її частка становить 40%. Окрім того, у декларації не було згадано про автомобіль KIA Sorento 2009 року випуску, який також належить Мірошниченко.

У НАЗК вважають, що така неповна інформація у декларації може свідчити про порушення вимог фінансової звітності, передбачених для посадових осіб місцевого самоврядування. Матеріали перевірки направлено до відповідних правоохоронних органів для подальшого розгляду.

Нагадаємо, депутатка Маріанна Мірошниченко обрана до Дніпропетровської облради від партії "Пропозиція".

Нагадаємо про елітне авто за понад 2,7 млн гривень: в Україну намагались незаконно ввезти Lamborghini.

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