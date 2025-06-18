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18 июня 2025, 19:35

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление о завершении депутатских полномочий

18 июня 2025, 19:35
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фото: Фейсбук/Олесь Довгий
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О намерении сложить депутатские полномочия уведомлено в соцсетях

Соответствующее заявление Олесь Довгий обнародовал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В публикации политик сообщил, что подал заявление о прекращении своих полномочий народного депутата. Свой пост он начал словами:

"Ухожу из политики".

В сообщении Довгий указал два ключевых тезиса. Первое: он "не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления". Вторая: намерен и дальше "поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты".

Также политик поблагодарил близкое окружение за поддержку:

"Верю в Украину, спасибо своей семье, друзьям и команде за поддержку!"

Он отметил, что ценит "здравый смысл и порядочность", и завершил пост фразой:

"К следующим новостям :)".

Напомним, Олесь Довгий был народным депутатом нескольких созывов. В политике он еще с начала 2000-х годов.

Напомним, еще один нардеп покинул фракцию "Слуга народа".

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