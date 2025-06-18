08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
07:10  18 червня
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
05:40  18 червня
У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 11:31

Верховна Рада легалізувала множинне громадянство в Україні

18 червня 2025, 11:31
Читайте также на русском языке
фото: Залізний нардеп/Telegram
Читайте также
на русском языке

У середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який офіційно дозволяє множинне громадянство в країні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, підтримали цей законопроєкт 243 народні депутати. Всі правки врахували як було у редакції Комітету.

Закон передбачає, що громадяни України зможуть мати паспорти кількох країн одночасно без втрати українського громадянства. Також документ дає право іноземцям отримувати український паспорт.

Множинне громадянство в Україні

Множинне громадянство — це юридичний статус, за якого одна особа має одночасно громадянство двох або більше країн. Раніше українське законодавство фактично забороняло множинне громадянство.

В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Нагадаємо, у січні 2024 року парламент зареєстрував невідкладний законопроєкт Зеленського про множинне громадянство.

Читайте також: Множинне громадянство: що дасть Україні така ініціатива та як заохотити іноземців отримати вітчизняний паспорт

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна закон Верховна Рада парламент множинне громадянство
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
На Дніпропетровщині судитимуть ексочільників лісгоспу, через яких було знищено дерев на 68 млн грн
18 червня 2025, 11:54
На Київщині судитимуть двох офіцерів ЗСУ, які приховали самогубство військового
18 червня 2025, 11:44
Російський удар по 9-поверховому будинку в Києві: кількість жертв зросла до 19
18 червня 2025, 11:12
На Тернопільщині офіцера ТЦК судитимуть за службову недбалість
18 червня 2025, 11:11
За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб
18 червня 2025, 11:10
У Кривому Розі чоловік забив до смерті сусіда металевим прутом
18 червня 2025, 10:56
У Житомирі затримали правоохоронця, який за 3000 доларів обіцяв уникнути мобілізації
18 червня 2025, 10:49
Колишнього голову Тернопільської облради засудили до 9 років тюрми
18 червня 2025, 10:34
На Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ
18 червня 2025, 10:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »