Верховна Рада легалізувала множинне громадянство в Україні

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У середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який офіційно дозволяє множинне громадянство в країні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, підтримали цей законопроєкт 243 народні депутати. Всі правки врахували як було у редакції Комітету.

Закон передбачає, що громадяни України зможуть мати паспорти кількох країн одночасно без втрати українського громадянства. Також документ дає право іноземцям отримувати український паспорт.

Множинне громадянство в Україні

Множинне громадянство — це юридичний статус, за якого одна особа має одночасно громадянство двох або більше країн. Раніше українське законодавство фактично забороняло множинне громадянство.

В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Нагадаємо, у січні 2024 року парламент зареєстрував невідкладний законопроєкт Зеленського про множинне громадянство.

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