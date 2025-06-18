Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили военного, работавшего на российские спецслужбы. Известно, что он наводил вражеские удары по локациям воинской части, где проходил службу.

Кроме того, предатель делился с россиянами данными о личном составе своего подразделения, координатами расположения его объектов и техники. В частности, после передачи некоторых данных, россияне обстреляли эту воинскую часть. Сам предатель в это время был в другом командировочном регионе.

Сейчас предателя задержали и объявили о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента РФ, собиравшего данные для корректировки ракетного удара по учебному заведению, где сам проходил обучение. Он передавал русским координаты учебных корпусов, полигонов, казарм и объектов военно-промышленного комплекса.