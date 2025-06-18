фото: Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які на замовлення рф здійснювали диверсії на об’єктах Укрзалізниці та підпали військової техніки ЗСУ у різних регіонах України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Ці дії відбувалися у різних регіонах країни. Зловмисників завербували через Telegram-канали, які обіцяли легкий заробіток.

Одним із зафіксованих випадків став підпал трьох позашляховиків у Запоріжжі. Власниками автомобілів були військові, які використовували їх на південному фронті. Затриманий планував також знищити мультівен, який застосовували для транспортування бойового спорядження. У Києві кіберфахівці СБУ затримали чоловіка, який готував сходження вантажного потяга з рейок за допомогою встановлення гальмівного стопора.

Ще двох мешканців селища Гусятин на Тернопільщині викрили через підпал кросовера, що належав військовослужбовцю ЗСУ. У Харкові затримали жінку, раніше судиму за легкі тілесні ушкодження, яка на замовлення ворога знищила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці. Під час обшуків у всіх фігурантів знайшли докази співпраці з агресором.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: диверсія в умовах воєнного стану та перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Всі вони перебувають під вартою без права внесення застави. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії проходили під керівництвом Офісу Генерального прокурора та регіональних прокуратур.

Нагадаємо, росіяни маскуються під українських спецпризначенців для вербування громадян.