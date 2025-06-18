Затримали п’ятьох диверсантів рф, які підпалювали авто ЗСУ та готували теракти на Укрзалізниці
СБУ та Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які на замовлення рф здійснювали диверсії на об’єктах Укрзалізниці та підпали військової техніки ЗСУ у різних регіонах України
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.
Ці дії відбувалися у різних регіонах країни. Зловмисників завербували через Telegram-канали, які обіцяли легкий заробіток.
Одним із зафіксованих випадків став підпал трьох позашляховиків у Запоріжжі. Власниками автомобілів були військові, які використовували їх на південному фронті. Затриманий планував також знищити мультівен, який застосовували для транспортування бойового спорядження. У Києві кіберфахівці СБУ затримали чоловіка, який готував сходження вантажного потяга з рейок за допомогою встановлення гальмівного стопора.
Ще двох мешканців селища Гусятин на Тернопільщині викрили через підпал кросовера, що належав військовослужбовцю ЗСУ. У Харкові затримали жінку, раніше судиму за легкі тілесні ушкодження, яка на замовлення ворога знищила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці. Під час обшуків у всіх фігурантів знайшли докази співпраці з агресором.
Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: диверсія в умовах воєнного стану та перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Всі вони перебувають під вартою без права внесення застави. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії проходили під керівництвом Офісу Генерального прокурора та регіональних прокуратур.
Нагадаємо, росіяни маскуються під українських спецпризначенців для вербування громадян.