Російський агент серед курсантів: СБУ спіймала "крота" у військовому інституті

фото: СБУ

Служба безпеки України затримала курсанта одного з провідних військових вишів, який виявився агентом ФСБ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що за завданням російських спецслужб він збирав дані для коригування ракетного удару по навчальному закладу, де сам проходив навчання.

Зрадник наносив на карти координати навчальних корпусів, полігонів, казарм та об'єктів військово-промислового комплексу.

Він також фотографував ці локації з геоприв’язкою і складав графіки перебування курсантів на різних об'єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили агента, задокументували його діяльність і затримали прямо на території інституту.

За даними слідства, курсант вийшов на ворога через Телеграм у пошуках "легких заробітків", однак замість обіцяних коштів отримав підозру за державну зраду.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала підпалювачів, які на замовлення РФ "полювали" на об’єкти Укрзалізниці: серед них — 13-річний підліток.