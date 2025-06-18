На Черкащині судитимуть військового, який наводив ворожі ракети на Україну

фото: ДБР

Військовослужбовець наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, зрадник з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині.

Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої у Черкаській області. Чоловік свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою РФ.

В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині судили чоловіка, який відмовився від повістки.