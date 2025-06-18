12:54  18 червня
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
07:10  18 червня
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 14:17

На Черкащині судитимуть військового, який наводив ворожі ракети на Україну

18 червня 2025, 14:17
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовець наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, зрадник з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині.

Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої у Черкаській області. Чоловік свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою РФ.

В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині судили чоловіка, який відмовився від повістки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область ДБР Черкаси затримання
Ухилився від мобілізації через релігійні переконання: житель Черкас отримав 3 роки тюрми
17 червня 2025, 15:10
На Черкащині на щиті повернувся поліцейський Андрій Шевченко
16 червня 2025, 16:28
На Черкащині приземлили 8 російських безпілотників, – ОВА
15 червня 2025, 11:30
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
На Київщині судитимуть зловмисників, які виготовляли підроблену моторну оливу
18 червня 2025, 14:59
Юрій Бутусов: Мобілізація – проблема не тільки ТЦК, а всієї держави
18 червня 2025, 14:57
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
18 червня 2025, 14:49
Фейкові стероїди замість ліків: в Україні знешкодили масштабну підпільну лабораторію
18 червня 2025, 14:39
У депутатки Дніпропетровської облради Маріанни Мірошниченко виявили незадеклароване майно на понад 1 млн грн
18 червня 2025, 14:13
Одна з частин Нацгвардії привласнила понад 11 млн грн
18 червня 2025, 13:59
В армії гостра нестача людей, потрібні зміни: Бутусов пояснив, чому мобілізувався в піхоту
18 червня 2025, 13:55
Стало відомо, скільки в Україні мільйонерів
18 червня 2025, 13:47
Після аварії у Франції додому повернулися 40 українських підлітків
18 червня 2025, 13:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »