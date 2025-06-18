фото: Служба безопасности Украины

СБУ и Нацполиция задержали пятерых человек, которые по заказу рф осуществляли диверсии на объектах Укрзализныци и подверглись военной технике ВСУ в разных регионах Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Эти действия происходили в разных регионах страны. Злоумышленников вербовали через Telegram-каналы, обещавшие легкий заработок.

Одним из зафиксированных случаев стал поджог трех внедорожников в Запорожье. Владельцами автомобилей были военные, использовавшие их на южном фронте. Задержанный планировал также уничтожить мультивен, применяемый для транспортировки боевого снаряжения. В Киеве киберспециалисты СБУ задержали мужчину, который готовил сход грузового поезда с рельсов с помощью установки тормозного стопора.

Еще двоих жителей поселка Гусятин в Тернопольской области разоблачили из-за поджога кроссовера, который принадлежал военнослужащему ВСУ.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия в условиях военного положения и препятствование деятельности ВСУ в особый период.

Напомним, россияне маскируются под украинских спецназовцев для вербовки граждан .