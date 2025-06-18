Задержали пятерых диверсантов рф, которые поджигали авто ВСУ и готовили теракты на Укрзализныци
СБУ и Нацполиция задержали пятерых человек, которые по заказу рф осуществляли диверсии на объектах Укрзализныци и подверглись военной технике ВСУ в разных регионах Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.
Эти действия происходили в разных регионах страны. Злоумышленников вербовали через Telegram-каналы, обещавшие легкий заработок.
Одним из зафиксированных случаев стал поджог трех внедорожников в Запорожье. Владельцами автомобилей были военные, использовавшие их на южном фронте. Задержанный планировал также уничтожить мультивен, применяемый для транспортировки боевого снаряжения. В Киеве киберспециалисты СБУ задержали мужчину, который готовил сход грузового поезда с рельсов с помощью установки тормозного стопора.
Еще двоих жителей поселка Гусятин в Тернопольской области разоблачили из-за поджога кроссовера, который принадлежал военнослужащему ВСУ.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия в условиях военного положения и препятствование деятельности ВСУ в особый период.
Напомним, россияне маскируются под украинских спецназовцев для вербовки граждан .