Росіяни маскуються під українських спецпризначенців для вербування громадян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України попереджає про активізацію нової тактики російських спецслужб, які дедалі частіше намагаються вербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що йдеться про так звані спецоперації "під чужим прапором" — прийом, який росіяни почали активно застосовувати лише нещодавно. СБУ вже запобігла кільком таким випадкам і закликає громадян бути вкрай уважними.

Однією з поширених схем є розсилання фейкових повісток до СБУ у месенджерах. Людей лякають вигаданим кримінальним провадженням, начебто через купівлю заборонених товарів, після чого з ними виходять на зв'язок "псевдослідчі" і пропонують "вирішити питання".

Замість "допомоги" вимагають виконати підозрілі завдання:

стежити за пересуваннями людей;

переносити невідомі предмети;

переказувати кошти на "донати для ЗСУ”;

купувати хімікати для вибухівки;

підпалювати автомобілі чи адмінбудівлі;

здійснювати диверсії.

У Службі безпеки наголошують, справжні співробітники СБУ ніколи не вимагатимуть встановлення сторонніх додатків, переказів коштів чи участі у протизаконних діях.

Якщо вам надходять підозрілі повідомлення або дзвінки — звертайтеся до офіційного чат-бота СБУ або на гарячу лінію 0 800 501 482.

Нагадаємо, СБУ викрила та затримала ще одного агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки РФ по об'єктах у Полтавській та Дніпропетровській областях. Ним виявився 16-річний студент, якого окупанти втягнули в шпигунську діяльність, обіцяючи грошову винагороду.