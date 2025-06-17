Синоптикиня розповіла, де в Україні дощитиме 18 червня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 18 червня, в Україні дощі пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями на півночі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у більшості регіонів України переважатиме суха погода.

Вітер буде рвучким.

У Києві завтра без істотних опадів, хіба аж завтра ввечері ймовірний невеликий дощ. Вітер північно-західний, поривчастий. Протягом дня в столиці очікується +23…+24 градуси.

"19-го червня - без особливих змін, 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.