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17 червня 2025, 13:55

Синоптикиня розповіла, де в Україні дощитиме 18 червня

17 червня 2025, 13:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу, 18 червня, в Україні дощі пройдуть вночі на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями на півночі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у більшості регіонів України переважатиме суха погода.

Вітер буде рвучким.

У Києві завтра без істотних опадів, хіба аж завтра ввечері ймовірний невеликий дощ. Вітер північно-західний, поривчастий. Протягом дня в столиці очікується +23…+24 градуси.

"19-го червня - без особливих змін, 20-го червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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