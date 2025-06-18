Грозы, жара и сильный ветер: какой будет погода в Украине 19 июня
В четверг, 19 июня, практически повсюду в Украине ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...27 градусов, а на юге до +26...31 градуса.
Дожди с грозами пройдут на западе, местами на севере и в восточных областях.
В Киеве 19 июня без существенных осадков. В течение дня ожидается +24 градуса.
"20 и 21 июня в Украине ожидается похолодание, но уже в воскресенье снова потеплеет", - подытожила Н.Диденко.
Ранее известный синоптик рассказал, как ожидается погода летом.
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