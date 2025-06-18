В Кривом Роге задержали мужчину, который разбил битой стекло автомобиля
Правоохранители установили личность злоумышленника, разбившего битой стекло в автомобиле местного жителя
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел вечером 16 июня на одной из улиц Покровского района.
Около 18 часов 30 минут неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю 57-летнего мужчины и нанес удар по лобовому стеклу. После этого нападающий с места происшествия скрылся. Потерпевший сразу обратился в полицию.
Сотрудники отделения полиции №3 Криворожского райуправления оперативно установили причастного. Им оказался 37-летний житель Кривого Рога. Его действия квалифицировались как умышленное хулиганство с применением предмета, пригодного для нанесения телесных повреждений.
Следователи уже вручили мужчине письменное подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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