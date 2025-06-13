фото: Поліція Дніпропетровської області

Поліція повідомила про підозру трьом чоловікам, які побили подружжя під час конфлікту через благоустрій

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження проти трьох місцевих мешканців, які жорстоко побили подружжя під час конфлікту на вулиці Зарічній. Інцидент стався ввечері 6 червня. За попередніми даними, між трьома чоловіками та подружньою парою виникла сварка через порушення правил благоустрою біля багатоквартирного будинку.

Словесна перепалка швидко переросла у бійку. Нападники почали бити 54-річного чоловіка та його 52-річну дружину руками та ногами. Постраждалих доставили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, потерпілим знадобилася медична допомога, однак їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися жителі Павлограда віком 21, 22 та 41 рік. Усіх трьох затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство, вчинене групою осіб".

Слідчі дії тривають. Наразі встановлюються всі обставини події, а також мотиви агресивної поведінки нападників. Найближчим часом суд має обрати для них запобіжний захід.

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