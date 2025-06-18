Одна из частей Нацгвардии присвоила более 11 млн грн

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ГБР разоблачило масштабную схему присвоения и легализации средств должностными лицами одной из частей Нацгвардии, действовавшей с 2017 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что одна из воинских частей Нацгвардии при начислении денежного довольствия всем военнослужащим, часть средств, перечисляла на посторонние счета.

Противоправная схема действовала несколько лет. Участники преступной схемы присвоили около 11,5 млн. грн.

"В настоящее время бухгалтеру части и гражданским союзникам сообщено о подозрениях в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, а также в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, офицер ГПСУ организовал коррупционную схему прохождения ВЛК.