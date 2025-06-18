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в Укрзализныце уже с 18 июня проводят инкассацию. Удорожают некоторые товары в поездах дальнего сообщения

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

В "Укрзалізниці" решили пересмотреть цены на товары, которые продают в поездах дальнего сообщения. Инкассация планируется уже с 18 июня. При этом даже после удорожания чай в вагонах будет стоить дешевле, если сравнивать с рыночными ценами.

Стоимость классического чая вырастет до 20 гривен (сейчас 10 гривен). Также подорожание коснется газированной и негазированной воды; растворимого кофе; кофейного напитка "3 в 1". Цены ожидаются до 20 гривен.

"Напомним, что на борту Укрзализныци доступны 3 вида классического чая, 3 вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков. В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах - специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников", - добавили в Укрзализныце.

Напомним, недавно впервые со времен независимости в Украине появились новые плацкартные вагоны. В новых вагонах есть немало новшеств. В частности, появились мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности.