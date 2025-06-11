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В Україні подорожчав популярний овоч. При цьому сезон почався традиційно в терміни

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні цього тижня продовжує зростати пропозиція буряка завдяки новому врожаю місцевих фермерів. Водночас врожай минулого року продається за високими цінами.

Попит на буряк 2024 року стабільно високий. Зараз він продається по 25-33 гривні за кілограм. Вартість залежить від якості продукції та обсягу партії. Якщо порівнювати з минулим роком, то це подорожчання на 21%.

Сезон столового буряка у 2025 році стартував у традиційні терміни. При цьому ціни коливаються від 32 до 40 гривень за кілограм. Чим більше з'являється пропозиція, тим менше стають ціни. Водночас експерти вважають, що це зниження може бути незначним, адже немає тиску з боку перехідних запасів буряка минулого року.

Нагадаємо, в Україні подорожчала молода картопля. Ціни подекуди доходять до 100 гривень за кілограм. Експерти пояснюють це тим, що цей овоч не купують у великих кількостях, лише поласувати.