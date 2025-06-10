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В Україні фіксують подорожчання старої картоплі. Якщо порівнювати з минулим роком, то вартість зросла на 24%

Про це повідомляє East-Fruit, передає RegioNews.

Основною причиною подорожчання називають скорочення пропозиції. Ще наприкінці минулого тижня в середньому кілограм торішньої картоплі коштував 18-28 гривень. Це на 13% вище, аніж раніше. Експерти пояснюють це фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку.

При цьому попит на цю картоплю все ще лишається високим. Якщо порівнювати ціни з минулим роком, то фіксують подорожчання на 24%.

Нагадаємо, в Україні подешевшала білоголова капуста. Зниження вартості фіксують на рівні близька 20%. Наразі капусту в магазинах продають приблизно за 24-32 гривні за кілограм.