На Півдні українські воїни влаштували російським штурмовикам "FPV-суботник"
На Півдні України бійці 8-го загону зафіксували активність живої сили ворога, а також замасковані укриття та мінометний розрахунок окупантів. Ворожі цілі знищили дронами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Захисники встановили точні координати розміщення окупантів та влаштували загарбникам "FPV-суботник".
"Операція "Ліквідація". У підсумку бойової роботи прикордонників: вщент розбиті укриття, знищена мінометна позиція та ліквідовані загарбники", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бригада "Помста" показала, як знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом.
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