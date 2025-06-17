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17 червня 2025, 05:40

На Півдні українські воїни влаштували російським штурмовикам "FPV-суботник"

17 червня 2025, 05:40
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фото: ДПСУ
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На Півдні України бійці 8-го загону зафіксували активність живої сили ворога, а також замасковані укриття та мінометний розрахунок окупантів. Ворожі цілі знищили дронами

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники встановили точні координати розміщення окупантів та влаштували загарбникам "FPV-суботник".

"Операція "Ліквідація". У підсумку бойової роботи прикордонників: вщент розбиті укриття, знищена мінометна позиція та ліквідовані загарбники", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бригада "Помста" показала, як знищила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом.

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