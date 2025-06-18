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18 июня 2025, 03:35

Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям врага на Курщине

18 июня 2025, 03:35
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На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по российским войскам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что украинские дронары уничтожили:

  • девять вражеских укрытий;
  • стартовую позицию российских БпЛА;
  • два минометных расчета;
  • вражеский автомобиль превратили в металлолом и повредили наблюдательную камеру оккупантов;
  • двух вражеских мотоциклистов;
  • грузовик с живой силой противника.

"Сокрушительная сила украинского беспилотного гнева - Курское направление", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области воины бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов.

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