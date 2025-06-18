Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям врага на Курщине
На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по российским войскам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что украинские дронары уничтожили:
- девять вражеских укрытий;
- стартовую позицию российских БпЛА;
- два минометных расчета;
- вражеский автомобиль превратили в металлолом и повредили наблюдательную камеру оккупантов;
- двух вражеских мотоциклистов;
- грузовик с живой силой противника.
"Сокрушительная сила украинского беспилотного гнева - Курское направление", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области воины бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов.
В Донецкой области "Месть" уничтожила российскую технику и FPV-засады оккупантовВсе новости »
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