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Фото: 22 ОМБр
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Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 2440 окупантів, два танки, вісім бронемашин, 54 артилерійські системи, шість засобів ППО, 1395 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 673 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, бійці підрозділу "Сталевий кордон" показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів.

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