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Протягом минулої доби російські війська атакували 13 населених пунктів у двох районах Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок удару безпілотника травмовано 51-річну жінку та 16-річну дівчину.

Крім того, по медичну допомогу звернулися четверо людей, які постраждали під час російських ударів по Середино-Будській громаді 4 листопада. Це чоловіки віком 46 і 66 років та жінки віком 41 і 53 роки.

У Сумській громаді через атаку БпЛА пошкоджені багатоквартирний будинок, будинок побуту та три автомобілі.

У Шосткинській громаді пошкоджені будівлі СТО, підприємства, багатоквартирний будинок, офіси та продуктові кіоски. Два автомобілі знищені, ще сім пошкоджені.

На місцях ударів працювали поліцейські та вибухотехніки, які документували наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у кількох громадах Вінницької області через російську атаку 5 листопада є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Відомо про трьох постраждалих.