Фото: Державне бюро розслідувань.

Його водій фактично працював лише на одну посаду, проте отримував зарплату з кількох установ

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань викрило керівника Національної академії аграрних наук України на зловживанні службовим становищем. За даними слідства, посадовець оформив свого особистого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, які перебувають під юрисдикцією академії.

Формально чоловік числився працівником кількох установ, однак фактично виконував лише функцію особистого водія президента НААН. Він возив посадовця службовим авто одного з держпідприємств, не виконуючи жодних посадових обов'язків на інших місцях "роботи".

Ця схема дозволила незаконно нараховувати водієві заробітну плату за нібито виконану працю на чотирьох різних посадах. Таким чином, з бюджету державних підприємств систематично виводились кошти без надання реальних послуг.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують повний обсяг збитків, а також перевіряють можливу причетність інших осіб до реалізації цієї схеми.

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