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06 листопада 2026, 07:59

"Могли облити кислотою": Денис Бігус відреагував на плани нападу на нього

06 листопада 2026, 07:59
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Фото: Bihus.Infо
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Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус прокоментував оприлюднені НАБУ та САП записи розмов учасників злочинної організації, які обговорювали напад на журналіста через розслідування про мережу магазинів U420

Про це він розповів у відео, опублікованому на YouTube-каналі Bihus.Info, передає RegioNews.

За словами Бігуса, після перегляду повного відео його найбільше вразили не самі обговорення підготовки нападу, а згадки про ймовірну причетність високопосадовців правоохоронних органів до діяльності злочинців.

"Чого ти не очікуєш, то це того, що топи по всіх органах тупо працюють на натуральних мурчиків з 90-х. […] Наскільки все херово", – зазначив журналіст.

Окремо він прокоментував обговорення можливого нападу на нього, зокрема згадку про те, що його могли облити кислотою.

Бігус зізнався, що був здивований такими планами, та подякував аудиторії за підтримку й увагу до розслідувань команди.

"І приємно, і захист, і, як бачимо, інколи прям життя рятує. Якби не дивилися, лежав би зараз десь на пляжі в Домінікані. Ні, ну прикопаний на пару метрів, але все ж", – сказав він.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". Її учасники налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей.

У новому епізоді розслідування НАБУ також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром".

З перехоплених розмов учасників організації, оприлюднених правоохоронцями, стало відомо, що через розслідування про U420 її учасники планували облити кислотою Дениса Бігуса.

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НАБУ САП розслідування напад Єгор Левченко (Буркін) Хімпром журналіст Денис Бігус Карфаген Єгор Буркін
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