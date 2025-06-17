14:49  17 июня
В Кировоградской области четверо подростков избили 13-летнюю девушку
11:13  17 июня
В Днепре мужчина во время конфликта зарезал своего оппонента
10:48  17 июня
В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
UA | RU
UA | RU
17 июня 2025, 16:58

Украина делает первый шаг к реализации минерального соглашения с США, - The New York Times

17 июня 2025, 16:58
Читайте також українською мовою
фото: NYT.
Читайте також
українською мовою

The New York Times сообщила, что Украина сделала первый шаг к реализации минерального соглашения с США – подготовку тендера на освоение месторождения лития в центральной части

Об этом говорится в газете The New York Times, передает RegioNews.

Как пишет издание:

"Киев стремится показать администрации Трампа, что это соглашение может принести быстрые и ощутимые результаты".

Соглашение позволяет американским компаниям участвовать в добыче стратегических минералов.

По словам источников NYT, правительство "одобрило первые шаги по разрешению частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития". Потенциальные участники торгов – группа с компанией TechMet и миллиардером Рональдом С. Лаудером. Они призвали открыть торги еще в 2023 году.

В контексте договоренностей "половина доходов украинского правительства от добычи полезных ископаемых будет направляться в общий инвестиционный фонд США и Украины". Часть прибыли получит и американская сторона.

"Господин Трамп изобразил эту договоренность как выплату за прошлую помощь США этой охваченной войной стране".

Хотя решение пока не окончательно, оно стало сигналом политического намерения.

В этом месяце украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко представила в Вашингтоне проекты по разработке лития, графита и титана.

"Это именно те стратегические инициативы, в которых сотрудничество США и Украины может принести взаимную выгоду", - отметила Свириденко.

NYT также подчеркивает: США стремятся уменьшить зависимость от Китая, который "использовал экспортные ограничения на эти минералы, чтобы оказывать давление на господина Трампа с целью достижения торгового соглашения".

По оценкам, Украина имеет почти половину из 50 минералов, которые США считают критически важными. Но аналитики предупреждают: большинство проектов могут стать прибыльными только спустя много лет.

Ранее сообщалось о соглашении между Украиной и США, которое касается 57 минералов, в нем также идет речь о помощи ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
соглашение минеральная вода США Украина добыча война
Оккупанты попали по ферме в Запорожском районе: есть повреждения
17 июня 2025, 16:47
Россияне массированно атакуют Херсон дронами: ранены 18 гражданских
17 июня 2025, 16:30
В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются
17 июня 2025, 15:45
Все новости »
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
В результате ночных вражеских обстрелов был повреждён поезд Интерсити+
17 июня 2025, 18:03
Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: есть пострадавший
17 июня 2025, 17:57
Полицейские Черкасской области попрощались с погибшим коллегой Андреем Шевченко
17 июня 2025, 17:51
Число жертв возросло: 10 погибших в Киеве, 2 - в Одессе
17 июня 2025, 17:38
Ракетный обстрел Одессы: из-под завалов деблокировали тело второй погибшей женщины
17 июня 2025, 17:25
В Днепре обсудили принудительную эвакуацию и мобилизацию - решение Совета обороны
17 июня 2025, 17:18
Оккупанты попали по ферме в Запорожском районе: есть повреждения
17 июня 2025, 16:47
Во Львовской области мужчина забил снаймого до смерти
17 июня 2025, 16:37
Россияне массированно атакуют Херсон дронами: ранены 18 гражданских
17 июня 2025, 16:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »