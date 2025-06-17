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The New York Times сообщила, что Украина сделала первый шаг к реализации минерального соглашения с США – подготовку тендера на освоение месторождения лития в центральной части

Об этом говорится в газете The New York Times, передает RegioNews.

Как пишет издание:

"Киев стремится показать администрации Трампа, что это соглашение может принести быстрые и ощутимые результаты".

Соглашение позволяет американским компаниям участвовать в добыче стратегических минералов.

По словам источников NYT, правительство "одобрило первые шаги по разрешению частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития". Потенциальные участники торгов – группа с компанией TechMet и миллиардером Рональдом С. Лаудером. Они призвали открыть торги еще в 2023 году.

В контексте договоренностей "половина доходов украинского правительства от добычи полезных ископаемых будет направляться в общий инвестиционный фонд США и Украины". Часть прибыли получит и американская сторона.

"Господин Трамп изобразил эту договоренность как выплату за прошлую помощь США этой охваченной войной стране".

Хотя решение пока не окончательно, оно стало сигналом политического намерения.

В этом месяце украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко представила в Вашингтоне проекты по разработке лития, графита и титана.

"Это именно те стратегические инициативы, в которых сотрудничество США и Украины может принести взаимную выгоду", - отметила Свириденко.

NYT также подчеркивает: США стремятся уменьшить зависимость от Китая, который "использовал экспортные ограничения на эти минералы, чтобы оказывать давление на господина Трампа с целью достижения торгового соглашения".

По оценкам, Украина имеет почти половину из 50 минералов, которые США считают критически важными. Но аналитики предупреждают: большинство проектов могут стать прибыльными только спустя много лет.

Ранее сообщалось о соглашении между Украиной и США, которое касается 57 минералов, в нем также идет речь о помощи ВСУ.