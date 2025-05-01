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Про це повідомляє Європейська правда, інформує RegioNews.

Зазначається, що у процесі переговорів Україна та США дійшли рішення знову розділити угоду на кілька складових. Двостороння угода, підписана у середу у Вашингтоні, встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо розробки надр, продажу копалин, а також американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме надалі.

Однак принципи управління фондом і гарантії про повне реінвестування доходів протягом 10 років будуть зафіксовані в окремій технічній угоді, яка наразі готується. Угода, підписана у середу, викладена на лише 12 сторінках, значно менше за попередній варіант, який містив понад 90 сторінок.

В угоді детально описані гарантії того, що вона не буде суперечити угодам України з ЄС та прагненню України до вступу. У випадку появи суперечності у вступній угоді з Євросоюзом – положення угоди з США мають бути переглянуті.

Документ не підпорядковує Україну американській правовій системі. Також немає "права першої руки" для компаній зі США в отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні. Однак американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах, не гірших за інших покупців.

В угоді прописаний перелік корисних копалин, серед них – нафта і природний газ. Йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Угода не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна інвестує у спільний фонд доходи від продажу ліцензій та рентні платежі від видобутку цих копалин, але має право перераховувати туди кошти. Внеском США будуть, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та Сполучені Штати підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

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