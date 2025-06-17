В "Слуге Народа" нашли способ объединить ветеранов вокруг спорта

фото: Елена Шуляк

Украинские ветераны нуждаются в полной поддержке, чтобы как можно быстрее адаптироваться и вернуться к гражданской жизни. И в этом процессе важную роль играет спорт. Именно поэтому еще в 2023 году Федерация стронгмена Украины (ФСУ) при поддержке ряда депутатов от партии "Слуга Народу" запустила проект "Сильные Украины". Это – всеукраинские соревнования среди ветеранов, которые соревнуются в четырех видах спорта: гребля на тренажере, жим лежа, аэробайк (воздушные велотренажеры) и рывок гири.

Очередной этап соревнований "Сильные Украины", который прошел 14 июня в Ирпене Киевской области, собрал несколько десятков ветеранов и сотни зрителей

По словам главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк, к настоящему времени состоялось уже 14 таких соревнований: в Звягеле (Житомирская область), Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Хмельницком, Ужгороде и дважды в Полтаве, Одессе и Кропивницком. В каждом турнире участвуют по несколько сотен ветеранов, а мероприятия посещают по несколько тысяч зрителей.

"Мы видим, что наш проект "Сильные Украины" уже стал эффективной платформой, которая заряжает и мотивирует ветеранов двигаться вперед, объединяться вокруг общих ценностей, поддерживать и понимать друг друга – как равный равного. Каждый участник этих соревнований – это пример мужества и преданности, который вдохновляет нас всех. Поэтому "Сильные Украины" – это не только спортивное событие, но и символ нашей благодарности и поддержки украинским Героям. Физическая активность должна быть неотъемлемой частью адаптации ветеранов к гражданской жизни, и политическая сила на всех уровнях будет поддерживать другие подобные инициативы и решения", – говорит Елена Шуляк.

Она подчеркивает, что государство уже взялось за системное и централизованное развитие ветеранского спорта. Это – одна из главных задач профильного Министерства по делам ветеранов. Такое решение, по словам Шуляк, недавно принял парламент.

Очередной этап соревнований "Сильные Украины", который прошел 14 июня в Ирпене Киевской области, собрал несколько десятков ветеранов и сотни зрителей

"Парламент закрепил развитие ветеранского спорта как одно из главных направлений работы Минветеранов. Это большая победа для всего сообщества, поскольку такое решение дает импульс развитию этого спорта, подкрепляет его системными решениями. Создается единая система координации ветеранского спорта, которая позволит расширить структуру ветеранских организаций, повысить уровень подготовки команд к международным соревнованиям, увеличить количество турниров и их локализацию на областном и районном уровнях. Все это вместе станет не только хорошим инструментом реабилитации, но и возможностью выстроить качественную коммуникацию среди самих защитников", – заявляет глава партии "Слуга Народу", народный депутат Елена Шуляк.

Очередной этап соревнований "Сильные Украины", который прошел 14 июня в Ирпене Киевской области, собрал несколько десятков ветеранов и сотни зрителей

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народу", в 2025 году на выплату денежной компенсации за жилье для ветеранов войны и семей погибших Героев выделено почти 4 млрд грн. Это позволит 1600 семьям наших защитников получить средства на собственное жилье.