Олена Шуляк: Безбар'єрність стає стандартом в Україні

фото: з особистого архіву

В Україні стартувала всеукраїнська кампанія соціальних змін "Безбарʼєрність – це коли можеш", яка спрямована на подолання бар’єрів у комунікаційному просторі.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, перша хвиля кампанії покликана пояснити шість ключових напрямів безбар’єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно-громадянський, освітній та економічний. Друга хвиля буде залучати людей до створення доступного середовища у своїх громадах, щоб всі незалежно від віку, статі, соціального статусу, місця проживання чи будь-яких інших ознак, малий рівний доступ до участі в житті суспільства.

У партії "Слуга Народу" нагадали, що сьогодні в Україні діє Національна стратегія зі створення безбарʼєрного простору до 2030 року. Влада реалізовує флагманські проєкти, що змінюють підходи до послуг, інфраструктури, транспорту, освіти, працевлаштування, культури, спорту та реабілітації. Це кроки до країни, де безбар’єрність поступово стає стандартом – у державних рішеннях, у громадах, у повсякденному житті.

Очільниця "Слуги Народу" зазначила, що розвиток реабілітації – один із пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я. Зараз реалізовується один із флагманських проектів – "Розвиток системи реабілітаційної допомоги", покликаний зробити реабілітацію доступною, ефективною і безоплатною для всіх, хто її потребує. Наразі реабілітаційну допомогу надають 555 медичних закладів, паралельно триває розвиток дитячої реабілітації – із фокусом на сімейноцентричну модель.

Політикиня пояснила, що в 2025 році основний акцент – на посиленні амбулаторної допомоги. Йдеться про майже 300 безбарʼєрних амбулаторних реабілітаційних відділень, що мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад. Наразі уже працює 90 таких відділень у громадах.

Очільниця "Слуги Народу" розповіла, що влада намагається створити безперешкодне середовище для українців і в освітній сфері. Зокрема Міносвіти і науки продовжує модернізувати та адаптувати профтехи згідно з вимогами безбарʼєрного простору, у закладах вищої освіти організовують осередки для підтримки вступників та студентів, при організації дошкільного навчання створюються умови для комфортного навчання малечі без бар’єрів та упереджень. Впродовж 2025-2026 років у нашій країні реалізовується проєкт "Точка дотику" – комплексне безоплатне навчання, яке дає змогу людям із втратою зору заново набути навичок, потрібних у повсякденному житті.

"Чим більше людей мають змогу реалізовувати свій потенціал – тим розвиненішим, міцнішим і справедливішим стає суспільство", – наголосила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що низка українських громад отримають гранти для того, щоб забезпечити соціальними послугами ті сім'ї, які виховують дітей із порушеннями розвитку та інвалідністю, а також для створення дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – великих прийомних сімей, де виховуються 5-10 дітей.