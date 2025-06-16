В Україні стартували зйомки 2 сезону серіалу "Прикордонники"

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники" — це захоплива історія про молодих хлопців і дівчат, які вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України у вересні 2021 року — за пів року до повномасштабного вторгнення РФ.

"У другому сезоні герої повертаються до навчання після перерви, щоб продовжити свій шлях до офіцерських звань. Нові виклики, конкуренція між курсами, випробування характеру та стосунків — попереду ще більше напруги, гумору та щирих емоцій", - йдеться у повідомленні.

Серіал створений за підтримки Національної академії ДПСУ та є першим українським телепроєктом, який заснований на реальних подіях, пов’язаних із підготовкою курсантів.

Прем’єра другого сезону запланована осінь 2025 року.

Нові серії вийдуть на платформі раніше, ніж глядачі зможуть їх побачити на ТБ. Виробництвом серіалу займається медіахолдинг FILM.UA.

Нагадаємо, прикордонник із Вінниччини взяв участь у зйомках бойовика.