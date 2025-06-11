Прикордонник із Вінниччини взяв участь у зйомках бойовика

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Фільм заснований на реальних подіях. У центрі сюжету - унікальна спецоперація за участі бійців ГУР та 3-ї окремої штурмової бригади. Їхнє завдання - евакуація подружжя з-під ворожого обстрілу на окупованій території. До операції долучаються спецслужби США, а сама місія перетворюється на драматичну боротьбу за життя.

Прем’єра стрічки запланована на 20 листопада 2025 року.

Нагадаємо, у Вінницькій області сім’я загиблого прикордонника передала позашляховик для фронту.