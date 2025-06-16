В Украине стартовали съемки 2 сезона сериала "Пограничники"

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники" — это увлекательная история о молодых ребятах, поступающих в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины в сентябре 2021 года — за полгода до полномасштабного вторжения РФ.

"Во втором сезоне герои возвращаются к обучению после перерыва, чтобы продолжить свой путь к офицерским званиям. Новые вызовы, конкуренция между курсами, испытания характера и отношений — впереди еще больше напряжения, юмора и искренних эмоций", - говорится в сообщении.

Сериал создан при поддержке Национальной академии ГНСУ и является первым украинским телепроектом, основанным на реальных событиях, связанных с подготовкой курсантов.

Премьера второго сезона запланирована осенью 2025 года.

Новые серии выйдут на платформе раньше, чем зрители смогут увидеть их на ТВ. Производством сериала занимается медиахолдинг FILM.UA.

Напомним, пограничник из Винницкой области принял участие в съемках боевика.